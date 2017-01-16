Антон Носик выплатил 300-тысячный штраф за экстремистский пост в интернете

Пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Анастасия Пылина сообщила, что известный блогер Антон Носик полностью выплатил наложенный на него штраф в 300 тысяч рублей за публикацию в интернете экстремистских высказываний.

- Блогер Антон Носик оплатил штраф в размере 300 тысяч рублей 23 декабря, но квитанцию об этом он направил сегодня по электронной почте, — цитирует Пылину РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что изначально суд оштрафовал Носика на 500 тысяч рублей за публикацию статьи о ситуации в Сирии, однако при апелляции в Московском городком суде сумма штрафа блогеру была снижена до 300 тысяч рублей.