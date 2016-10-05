Антимонопольный комитет Украины требует от «Газпрома» 3,3 млрд долларов

В хозяйственный суд Киева поступил иск от Антимонопольного комитета Украины с требованием взыскать с российского холдинга «Газпром» 86 миллиардов гривен (около 3,3 миллиарда долларов).

«Сегодня, 5 октября 2016 Антимонопольный комитет Украины подал в Хозяйственный суд города Киева исковое заявление о принудительном взыскании с «Газпрома» штрафа, пени и обязательства выполнить решение Комитета о прекращении нарушения», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

«Газпром», по мнению истца, должен подвергнуться штрафным санкциям за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа.

В январе 2016 года Антимонопольный комитет Украины выставил «Газпрому» штраф на 86 миллиардов гривен «за злоупотребление монопольным положением».

Российская компания оспорила это решение в Хозяйственном суде Киева, однако суд отклонил ходатайство.

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Теги:
Места: Украина
Организации: Газпром
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