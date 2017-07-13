Антимонопольная служба задумалась о проверке аэропортов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) допускает возможность проведения проверки российских аэропортов на предмет цен за услуги.

Поводом для этого послужили высокие цены в заведениях общепита в столичных воздушных гаванях. Глава ведомства Игорь Артемьев назвал из «запредельными».

«Мы сейчас как бы отделяем мух от котлет. Потому что в этой цене сидит очень высокая аренда аэропортов. Нам понятно, что эти компании, которые там все это организуют – кафетерии и прочее, - они занимают там доминирующее положение, потому что так называемая стерильная зона – это граница рынка, это очевидно: вы оттуда не выйдете, не войдете без специальных процедур», - цитирует его «Интерфакс».

По его словам, ситуацию необходимо менять, поэтому возможны проверки и в других отечественных аэропортах. При этом Артемьев добавил, что основной проблемой являются именно столичные аэропорты.