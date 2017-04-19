Антикоррупционный кодекс может быть создан в РФ

Антикоррупционный кодекс предлагает создать глава парламента Башкортостана Константин Толкачев, возглавляющий в Совете законодателей профильную комиссию.

«Хочу предложить коллегам на Совете законодателей задуматься над созданием единого антикоррупционного кодекса», - сказал парламентарий.

По его мнению, череда громких арестов чиновников в РФ говорит о том, что законы о противодействии мздоимству нуждаются в совершенствовании.

Толкачев также отметил, что распыленность антикоррупционных норм на разных уровнях мешает эффективно противодействовать продажным чиновникам.

«Сегодня мы уже можем говорить о фактическом появлении новой отрасли юриспруденции — антикоррупционного права, имеющей свой особый предмет и метод правового регулирования», — сказал глава Башкортостана в беседе с «Парламентской газетой».

Он также призвал Минобрнауки включить новый учебный предмет в образовательные программы и стандарты вузов, готовящих юристов, государственных и муниципальных служащих.

В ходе заседания Совета законодателей, которое пройдет в Санкт-Петербурге 24 апреля, спикеры двух палат парламента Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко планируют обсудить последние громкие события с привлечением чиновников за коррупционные преступления.

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