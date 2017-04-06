Антикоррупционные митинги Навального одобрили 38 процентов россиян

Антикоррупционный митинг, организованный оппозиционером Алексеем Навальным 26 марта, поддержали 38 процентов россиян, следует из опроса, проведенного «Левада-центром».

Столько же респондентов считают, что людей подтолкнуло выйти на улицы накопившееся недовольство положением дел в стране. Еще 36 процентов опрошенных заявили, что митингующие вышли, чтобы публично выразить возмущение коррупцией, а 24 процента считают, что участникам акций заплатили.

Замдиректора «Левада-центра» Алексей Гражданкин рассказал «Ведомостям», что узнаваемость Алексея Навального и возможная его поддержка на выборах достигли максимума.

В апреле 2011 года его готовы были поддержать только 2 процента респондентов, а сейчас его знают 55 процентов граждан и порядка 10 процентов могли бы за него проголосовать на президентских выборах.

26 марта оппозиционер Алексей Навальный призвал граждан РФ выйти на акцию протеста в Москве, однако митинг так и не был согласован в властями города. В результате на Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, собрались порядка 7-8 тысяч человек, были задержаны более 600 человек.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией Навального опубликовал расследование «Он вам не Димон», в котором утверждается, что российский премьер Дмитрий Медведев является владельцем огромного количества элитной недвижимости в России и за рубежом, а также винодельни, напоминает «Федерал пресс».