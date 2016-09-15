Антидопинговая комиссия обратилась в Роскомнадзор после кибератак на WADA

Независимая антидопинговая комиссия Олимпийского комитета России обратилась в Роскомнадзор с просьбой о содействии в расследовании хищений данных спортсменов из системы ADAMS Всемирного антидопингового агентства (WADA), заявил глава комиссии Виталий Смирнов.

- Мы уже обратились за помощью в соответствующий компетентный государственный орган - Роскомнадзор, который в свою очередь подтвердил нам готовность использовать все имеющиеся в его распоряжении средства и полномочия в расследовании данного инцидента. Роскомнадзор уверил нас, что для расследования данного вопроса готов привлечь и другие органы государственной власти, – говорится в заявлении Смирнова, распространенном СМИ в четверг. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, президент WADA Крейг Риди недавно обратился к Независимой антидопинговой комиссии ОКР.

- Некоторое время назад мы получили письмо от президента Агентства Крейга Риди, в котором он просит нас оказать содействие в расследовании кибератак на WADA, - заявил Смирнов.

Во вторник 13 сентября хакеры, называющие себя группировкой Fancy Bear заявили о взломе системы ВАДА ADAMS, где хранились данные о допинг-пробах спортсменов, взятые во время Олимпиады в Рио.

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