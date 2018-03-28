Антибиотики убивают иммунитет

Длительный прием антибиотиков может стать причиной развития вирусных инфекций и их осложнению.

По словам Майкла Даймонда из университета Вашингтона в Сент-Луисе, иммунитет человека и других млекопитающих работает совершенно иначе в том случае, если в его кишечнике отсутствует здоровая микрофлора.

Вместе с тем, он подчеркнул, что при заражении бактериальной инфекцией необходимо принимать антибиотики, но нужно понимать, что у них есть важные побочные эффекты.

Даймонд также опроверг необходимость приема антибиотиков для того, чтобы избежать осложнений и вторичных инфекций бактериального характера.

Ученые заразили лабораторных мышей лихорадкой Западного Нила и стали лечить их антибиотиками. Как оказалось, подобный прием только усугубил ход инфекции.

«Антибиотики последней надежд», такие как ампициллин и ванкомицин, сами по себе повышали вероятность гибели грызунов от вируса, а другие вещества, такие как метронидазол, усиливали их действие.

В результате биологи пришли к выводу, что уничтожение кишечной микрофлоры антибиотиками приводит к ослаблению иммунной системы и уменьшению числа Т-клеток, которые отвечают за распознавание новых инфекций и производство антител, подавляющих вирусы, пишет «РИА Новости».