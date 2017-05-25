Антибиотики и сальмонеллы не прошли в сеть «McDonald's»

Россельхознадзор заблокировал партию куриного филе американского производителя «Cargill» — поставщика российской сети «McDonald's».

Содержащая препарат фуразолидон партия куриных наггетсов общей массой шесть тонн была начинена еще и патогенными микроорганизмами, в том числе сальмонеллами.

В итоге, партия некачественного куриного мяса не попала в российскую сеть ресторанов, сообщает Regnum.

«Cargill, Inc» — американская продовольственная компания. Штаб-квартира — в городе Миннетонка, штат Миннесота.

В России «Cargill» владеет глюкозо-паточным комбинатом «Ефремовский» (Тульская область), элеваторами в Краснодарском крае и портовым терминалом в Ростове-на-Дону.

Также компания строит в Ефремове завод по производству крахмалопродуктов, солодовню и маслоэкстракционный завод.

Развивается направление по производству кормов для животных: введен в действие комбикормовый завод, строится премиксное производство.

19 сентября 2013 начато строительство маслоэкстракционного завода на территории Новоаннинского района Волгоградской области.

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