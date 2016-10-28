В Антарктике создадут крупный морской заповедник
Делегаты 24 стран в сотрудничестве с комиссией ЕС согласовали произведение в Антарктике природоохранного заповедника, площадью 1,57 млн квадратных километров. Постановление объявили в ходе заседания АНТКОМ в штате Тасмания, Австралия.
Министр иностранных дел Новой Зеландии Мюррей Маккали подметил, что заповедная зона в Антарктике охватит территорию моря Россы, где проживает треть мировой популяции пингвинов Адели и буревестников, а также 6% китов подвида малых полосатиков, сообщает Lenta.ru.
На территории заповедника будет запрещен коммерческий рыболовный промысел в течение 35 лет. Решение входит в силу с 1 декабря 2016 года
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