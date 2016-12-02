В Антарктиде найден останки жука возрастом 14 миллионов лет

Американские ученые нашли в Антарктиде две замерзших окаменелости, которые оказались крыльями жука. Передается, что окаменелости были обнаружены в районе ледника Бирдмора, примерно в 550 километрах от Южного полюса.



Рассмотрение показало, что возраст находки составляет от 14 до 20 миллионов лет. Крылья принадлежали двум особям, которые относятся к виду жужелиц, - сообщают «Актуальные Новости».



Жуку дали наименование Antarctotrechus balli. Исследователи называют находку очень ценной, ибо впервые обнаружен ископаемый жук из Антарктики. Это обосновывает, что на континенте много миллионов лет назад был теплый климат, и там росли даже деревья.