В Антарктиде найден останки жука возрастом 14 миллионов лет
Американские ученые нашли в Антарктиде две замерзших окаменелости, которые оказались крыльями жука. Передается, что окаменелости были обнаружены в районе ледника Бирдмора, примерно в 550 километрах от Южного полюса.
Рассмотрение показало, что возраст находки составляет от 14 до 20 миллионов лет. Крылья принадлежали двум особям, которые относятся к виду жужелиц, - сообщают «Актуальные Новости».
Жуку дали наименование Antarctotrechus balli. Исследователи называют находку очень ценной, ибо впервые обнаружен ископаемый жук из Антарктики. Это обосновывает, что на континенте много миллионов лет назад был теплый климат, и там росли даже деревья.
Следующая новость Глава МИД Японии передал Путину письмо от премьер-министра Синдзо Абэ
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии