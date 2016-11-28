В Антарктиде нашли пирамиды древнейшей цивилизации

В Антарктиде найдены загадочные объекты пирамидального вида, которые могли быть построены представителями древней цивилизации. К такому выводу пришли геологи, изучавшие объекты, расположенные в Антарктиде.

Специалисты думают, что необходимы более тщательные исследования пирамидальных объектов, ведь они впоследствии смогут рассказать о древней цивилизации, которая некогда населяла континент, сообщает «Информинг».

Специалисты предположили, что ранее Антарктида была более предрасположена для поселения континента людьми. На Антарктиде росли густые леса, а климат был подходящим. Несомненно, что на континенте в древности могла проживать некая культура, о которой ученые пока мало знают.