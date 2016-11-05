В антарктическое озеро Восток погрузятся российские роботы
Российские ученые планируют использовать роботов для исследования водной толщи подледникового озера Восток в центральной части Антарктиды. Это может произойти через пять лет.
Роботы сделают поверхностный обзор озерных вод. Уникальность этого озера заключается в том, что его поверхность упирается в массивный ледник и не сообщается с поверхностью с атмосферой. Создание исследовательского оборудования для обследования озера потребует вложений в размере от 100 до 300 миллионов рублей, сообщает ТАСС.
Станция Восток - одно из самых экстремальных мест на Земле. Нормальная температура воздуха здесь составляет минус 55 градусов, здесь же зафиксирован абсолютный температурный рекорд - минус 89,5 градуса.
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