В Анталье у здания торгово-промышленной палаты взорвалась бомба
У здания торгово-промышленной палаты в турецкой Анталье прогремел взрыв, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на СМИ.
В настоящее время на место происшествия выдвинулись медики.
Очевидцы сообщают, что взрыв был слышен в центре города. Ударной волной накрыло рядом стоящие здания.
О погибших и пострадавших пока неизвестно.
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