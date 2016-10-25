В Анталье у здания торгово-промышленной палаты взорвалась бомба

У здания торгово-промышленной палаты в турецкой Анталье прогремел взрыв, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на СМИ.

В настоящее время на место происшествия выдвинулись медики.

Очевидцы сообщают, что взрыв был слышен в центре города. Ударной волной накрыло рядом стоящие здания.

О погибших и пострадавших пока неизвестно.