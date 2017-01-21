В Анталье появилось граффити с портретом убитого посла РФ

В турецком городе Анталья российский художник нарисовал портрет убитого посла РФ Андрея Карлова. Граффити появилось на стене одного из городских торговых центров.

Автором рисунка стал Александр Гущин из Екатеринбурга, сообщает РИА "Новости". Изначально предполагалось, что портрет появится в Анкаре, где был убит дипломат. Однако авторов предупредили, что в турецкой столице могут быть радикалы. Акция не была согласована с местными властями.

– Идея с портретом Карлова принадлежит режиссеру из Екатеринбурга Андрею Крупину и мне, – рассказал организатор акции Алексей Столяров, известный также как пранкер Лексус.