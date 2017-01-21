В Анталье появилось граффити с портретом убитого посла РФ
В турецком городе Анталья российский художник нарисовал портрет убитого посла РФ Андрея Карлова. Граффити появилось на стене одного из городских торговых центров.
Автором рисунка стал Александр Гущин из Екатеринбурга, сообщает РИА "Новости". Изначально предполагалось, что портрет появится в Анкаре, где был убит дипломат. Однако авторов предупредили, что в турецкой столице могут быть радикалы. Акция не была согласована с местными властями.
– Идея с портретом Карлова принадлежит режиссеру из Екатеринбурга Андрею Крупину и мне, – рассказал организатор акции Алексей Столяров, известный также как пранкер Лексус.
Следующая новость Трамп поставил в Овальном кабинете бюст Черчилля
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии