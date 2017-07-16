Ансамбль Росгвардии исполнил во Франции популярные советские хиты

Академический ансамбль песни и пляски Росгвардии провел ряд концертов во Франции, которые состоялись в рамках фестиваля «Радио Франс».

Как пишет Газета.ru, артисты спели русские народные песни «Камаринская», «Крыницы» и хиты советского периода. Ансамбль выступил в городах Тулуза, Перпиньян и Монпелье.

Руководитель ансамбля сообщил, что публика «необычайно тепло приняла программу российских артистов и наградила их долгими овациями».

Ранее стало известно, что сотрудники Росгвардии будут охранять мощи Николая Чудотворца.