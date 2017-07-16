Ансамбль Росгвардии исполнил во Франции популярные советские хиты
Академический ансамбль песни и пляски Росгвардии провел ряд концертов во Франции, которые состоялись в рамках фестиваля «Радио Франс».
Как пишет Газета.ru, артисты спели русские народные песни «Камаринская», «Крыницы» и хиты советского периода. Ансамбль выступил в городах Тулуза, Перпиньян и Монпелье.
Руководитель ансамбля сообщил, что публика «необычайно тепло приняла программу российских артистов и наградила их долгими овациями».
Ранее стало известно, что сотрудники Росгвардии будут охранять мощи Николая Чудотворца.
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