Ансамбль имени Александрова восстановлен после катастрофы Ту-154

Обновленный состав Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова впервые вышел на сцену Центрального академического театра российской армии после гибели в авиакатастрофе части его артистов.

По словам статс-секретаря - заместителя министра обороны РФ Николая Панкова, восстановление легендарного коллектива в кратчайшие сроки стало для Министерства обороны важнейшей задачей. Он подчеркнул, что новыми артистами ансамбля стали лучшие из лучших.

- Главным критерием отбора были не только превосходные вокальные данные, но и беззаветное желание служить своей стране, - заключил Панков.

Самолет Минобороны Ту-154, направлявшийся в Сирию, упал в Черное море утром 25 декабря 2016 года через несколько минут после вылета из Сочи. На борту находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку, сообщает «Интерфакс».

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