СМИ анонсировали встречу Трампа с возможным новым главой Пентагона Мэттисом

В субботу, 19 ноября победивший на президентских выборах в США республиканец Дональд Трамп встретится с отставным генералом Корпуса морской пехоты США Джеймсом Мэттисом, которого американские СМИ прочат в главы Министерства обороны.

Кроме того, на субботу у Трампа запланирована встреча с Мишель Ри и Бетси ДеВос, известными деятелями в сфере образования, - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The Associated Press.

Агентство ссылается на источник в так называемой «переходной команде» Трампа, который подчеркивает, что не все, кто встречается с новым главой Белого дома, получают от него предложение занять какие-либо посты. Ряд встреч Трампа носит консультативный характер.

Ранее сообщалось, что в субботу Трамп запланировал встречу бывшим кандидатом в президенты США от Республиканской партии Миттом Ромни, которому собирается предложить должность госсекретаря США.

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