Анонимный источник в мэрии Нью-Йорка назвал причину смерти Чуркина

Анонимный чиновник из мэрии США сообщил, что постпред России при ООН Виталий Чуркин умер от сердечного приступа.

Как сообщает американское агентство «Ассошиэйтед Пресс» со ссылкой на чиновника США, отказавшегося назвать свое имя, российский дипломат «скончался от сердечного приступа, и нет подозрений на криминальную составляющую».

Накануне судмедэксперты Нью-Йорка заявили, что не будут обнародовать причины смерти дипломата «в целях соблюдения международного права и протокола».

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от американской стороны сообщать всю информацию по данному дела по официальным каналам.

Чуркин умер 20 февраля в Нью-Йорке, находясь на рабочем месте. Он занимал пост постоянного представителя России при ООН с 2006 года.

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