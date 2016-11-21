Аномальные холода продержатся в Самарской области до 23 ноября

По сообщению службы гидрометцентра России, температура воздуха в Самарском регионе опустится до -15 градусов в ночь с 21 на 22 ноября.

При этом уже 23 ноября скорость ветра составит от 6 до 11 метров в секунду.

Как сообщали ранее источники СМИ, в 35 городских объектах по Самарской области в это время запланированы работы по ремонту дорог. В связи с этим, активисты ОНФ провели анализ опубликованных ранее данных по строительным закупам и дорожному ремонту в 68 субъектах России.

Проверка инициативной группы была направлена на государственные и муниципальные контракты, согласно которым работы по ремонту дорожного покрытия планировались на последние месяцы 2016 года.

Согласно принятым в РФ нормативам, нынешний температурный режим многих российских регионов не соответствует требованиям для выполнения качественных дорожных работ, сообщает «Федерал Пресс».