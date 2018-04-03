Анну Нетребко выгнали из театра в Лондоне

Российской оперной певице Анне Нетребко вместе с семьей отказали в посещении представления «Принц Эдуард» в лондонском театре.

По словам знаменитой певицы, она заранее купила билеты на шоу «Алладин», однако позже выяснилось, что эти же билеты были проданы еще раз.

«Наши билеты, которые мы купили вчера на Лестер-сквер за 600 евро, оказались недействительными», — объяснила Нетребко.

Возмущенная артистка рассказала, что их буквально «согнали» с мест «за пять минут до начала шоу».

«С любым человеком это может случиться. Будьте осторожны, когда покупаете билеты», — предостерегла поклонников Нетребко.