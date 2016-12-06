Анна Нетребко включена в число номинантов премии «Грэмми»

Российская оперная певица Анна Нетребко, народная артистка РФ Анна Нетребко включена в число претендентов на премию «Грэмми» в номинации «Лучший классический сольный вокальный альбом». Об этом сообщила пресс-служба музыкальной премии Американской академии звукозаписи.

Нетребко отмечена за альбом Verismo, - сообщает «Интерфакс».

Также в этой номинации представлены Иэн Бостридж, Доротея Решманн, Магдалена Кожена и Сабина Девийе.

На наибольшее число наград в разных номинациях в этом году претендует Бейонсе – девять. В восьми номинациях представлены Канье Уэст, Дрейк и Рианна. На семь наград номинированы исполнитель Chance the Rapper, на пять – дуэт Twenty One Pilots и певица Адель.

Церемония вручения наград состоится 12 февраля 2017 года.