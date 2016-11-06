Анна Нетребко представит авторскую коллекцию фарфора

Оперная певица Анна Нетребко создала авторскую коллекцию фарфора "Аида", которая будет выпущена ограниченным тиражом. Известно, что мировая премьера коллекции намечена на декабрь, она пройдет в столице Австрии - Вене.

Чайный сервиз "Аида" на шесть персон – совместный проект Нетребко с петербургским Императорским фарфоровым заводом. Он создан полностью по эскизам Нетребко, в которых воплотилось ее собственное прочтение знаменитой оперы Джузеппе Верди "Аида".

"Я счастлива представить мою первую коллекцию "Аида", созданную совместно с одной из крупнейших мануфактур мира, и внести свой вклад в историю современного фарфора", — приводит слова Анны Нетребко РИА Новости.

О стоимости сервиза пока не сообщается.