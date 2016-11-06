Анна Нетребко представит авторскую коллекцию фарфора
Оперная певица Анна Нетребко создала авторскую коллекцию фарфора "Аида", которая будет выпущена ограниченным тиражом. Известно, что мировая премьера коллекции намечена на декабрь, она пройдет в столице Австрии - Вене.
Чайный сервиз "Аида" на шесть персон – совместный проект Нетребко с петербургским Императорским фарфоровым заводом. Он создан полностью по эскизам Нетребко, в которых воплотилось ее собственное прочтение знаменитой оперы Джузеппе Верди "Аида".
"Я счастлива представить мою первую коллекцию "Аида", созданную совместно с одной из крупнейших мануфактур мира, и внести свой вклад в историю современного фарфора", — приводит слова Анны Нетребко РИА Новости.
О стоимости сервиза пока не сообщается.
Следующая новость Пострадавший дом в Иванове снесут
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии