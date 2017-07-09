Анна Кузнецова сообщила о работе над созданием службы бесплатных нянь

Детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила, что она ведет переговоры с разными ведомствами на тему создания службы сертифицированных нянь для детей до 3-х лет.

Она заявила: «С трех лет порядка 98% запросов на дошкольное образование удовлетворены. Вопрос до 3 лет остается открытым». Кузнецова подчеркнула, что появление в России такой службы поможет решить этот вопрос.

Как пишет РИА Новости, детский омбудсмен изучает опыт Костромы, где такая служба существует и субсидируется в различных форматах. Она подчеркнула: «Важно, чтобы услуга была не только качественной, но и доступной. Мы ведем переговоры с ведомствами и изучаем региональным опыт».

Ранее Кузнецова заявила, что на сегодняшний день в помощи нянь нуждаются более 320 тысяч детей. Такой институт сертифицированных бесплатных нянь, по ее мнению, поможет мамам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также женщинам после 30, которые боятся рожать последующих детей и-за страха потерять работу.