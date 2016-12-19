Мэр Анкары считает причиной убийства посла РФ намерение поссорить Россию и Турцию

Выступая в эфире телеканала NTV, мэр Анкары Мелих Гёкчёк заявил, что вооруженное нападение на посла РФ Андрея Карлова, в результате которого российский дипломат скончался от огнестрельного ранение, имело своей целью испортить российско-турецкие отношения.

- Без сомнения, это покушение направлено на то, чтобы испортить отношения между Россией и Турцией, - цитирует Гёкчека РИА «Новости».

Как стало известно журналистам, машина скорой помощи доставила Карлова в больницу. Всю дорогу дипломату делали массаж сердца и искусственное дыхание.

Очевидцы рассказали, что нападавший вошел в помещение в цивильном костюме и в галстуке и был принят за одного из охранников посла.

По неподтвержденной информации, преступник предъявил при входе удостоверение сотрудника турецкой полиции.