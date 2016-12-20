В Анкару вылетели российские специалисты для расследования убийства посла

Сотрудники российских спецслужб, Следственного комитета и МИДа вылетели в Турцию для расследования убийства посла Андрея Карлова, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, всего в составе группы будет работать 18 человек, договоренность об этом была достигнута в ходе телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Карлов был убит выстрелом в спину на церемонии открытия выставки «Россия глазами турок» в Анкаре. Убийца прошел в здание, где проводилось мероприятие, предъявив полицейское удостоверение. Позже стало известно, что вооруженное нападение совершил Мевлют Мерт Алтынташ, уволенный из правоохранительных органов после неудачной попытки государственного переворота 15 июля 2016 года. Перед тем как открыть стрельбу, преступник прокричал «России отомстят за Сирию». Об этом сообщает «РИА Новости».