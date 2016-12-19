В Анкаре тяжело ранен посол РФ Андрей Карлов

В столице Турции совершено вооруженное нападение на посла России в Турции Андрея Карлова.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на турецкий телеканал NTV.

По данным телеканала, Карлов тяжело ранен. Инцидент произошел на открытии фотовыставки в Анкаре.

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