В Анкаре тяжело ранен посол РФ Андрей Карлов
В столице Турции совершено вооруженное нападение на посла России в Турции Андрея Карлова.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на турецкий телеканал NTV.
По данным телеканала, Карлов тяжело ранен. Инцидент произошел на открытии фотовыставки в Анкаре.
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