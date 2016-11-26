В Анкаре резолюцию Европарламента назвали недальновидной

Резолюция о приостановке переговоров по вступлению Турции в ЕС, принятая Европарламентом, подрывает доверие турецкого народа к сообществу и служит показателем недальновидности европейских политиков.

Премьер министр Турции Бинали Йылдырым отметил, что вхождение его страны в состав ЕС будет способствовать безопасности Европы. Он предложил Евросоюзу определиться, с кем он хочет сотрудничать – с Анкарой или пособниками террористических организаций, которые «спокойно разгуливают по улицам европейских городов».

«Это резолюция не имеет никакого значения для Анкары. Мы учитываем лишь позицию турецкого народа. Все другие решения нас не интересуют», - цитирует премьера агентство Anadolu.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ответ на резолюцию заявил, что Европарламент «должен знать свое место».

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Теги:
Места: Турция, ЕС
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