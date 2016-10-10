Анкара займется строительством сухопутного участка «Турецкого потока»
В межправительственном соглашении о строительстве «Турецкого потока» оговорено, что морским участком газопровода займутся российские компании, а сухопутной его частью – турецкие. Об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
- Российская компания будет строить и владеть морским участком, сухопутным участком будет владеть для турецких потребителей – непосредственно турецкая компания, скорее всего «Боташ», - цитирует Новака ТАСС.
Министр подтвердил, что срок сдачи двух ниток газопровода, которые будут протянуты по дну моря, - декабрь 2019 года.
По словам Новака, возможность запуска третьей и четвертой ниток газопровода пока не обсуждалась.
Ранее сообщалось, что по итогам встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана министры энергетики двух стран подписали межправительственное соглашение о совместном строительстве газопровода «Турецкий поток».
Подписание документа неоднократно откладывалось – сначала из-за того, что в Турции не было сформировано правительство, затем – из-за обострения во взаимоотношениях двух стран.
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