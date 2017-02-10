Анкара заявила о наличии у России координат попавших под авиаудар военных
Генштаб ВС Турции заявил, что российская сторона была заблаговременно проинформирована о расположении турецких военных в Сирии.
«Подразделения, по которым 9 февраля был нанесен удар, находились в этой точке порядка десяти дней. 8 февраля координаты расположения наших подразделений были переданы на базу Хмеймим», - цитирует «Интерфакс» сообщение генштаба.
Там добавили, что координаты были переданы и российскому военному атташе в Анкаре.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя инцидент, сообщил, что российские военные при нанесении ударов в Сирии руководствовались координатами, которые были предоставлены турецкой стороной. По его словам, в пределах этих координат, военнослужащих Турции не должно было быть. Удар, повлекший гибель троих военных, был непреднамеренным.
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