Анкара возмущена критическими замечаниями Могерини в адрес Турции

Министерство иностранных дел Турции считает неприемлемыми высказывания верховного комиссара ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, которая позволила себе критические замечания по поводу внутренней политики Турции.

«Мы считаем неприемлемым заявление, которое сегодня от имени ЕС сделала глава европейской дипломатии. ЕС, от которого мы не получили ожидаемой поддержки после попытки переворота и который демонстрирует предвзятое отношение, упорствует в своем непонимании озабоченности Турции по проблеме борьбы с терроризмом. ЕС не снимет лежащую на нем ответственность, лишь осуждая теракты в нашей стране. ЕС потерял имидж борца с терроризмом, так как не может призвать РПК сложить оружие, позволяя террористам свободно перемещаться по европейским странам, проводить антитурецкую пропаганду и открывать выставки в здании Европарламента», — цитирует текст документа РИА «Новости».

Ранее Могерини заявила, что серьезно обеспокоена событиями в Турции, а также дискуссиями о возрождении смертной казни в стране, и призвала власти страны прекратить преследование оппозиционеров и заняться защитой демократических принципов и прав человека.