Анкара призвала Москву отменить все торговые ограничения
Турецкие власти просят руководство России отменить все ограничения в сфере поставок продовольствия.
«Важно, чтобы были отменены все еще действующие запреты, введенные для ограничения экспорта турецкого продовольствия и сельхозпродукции», - сказал в интервью ТАСС глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Представитель турецких властей также назвал необходимым снятие секторальных ограничений для компаний и предпринимателей, поскольку из-за введенных Москвой санкций они лишились возможности работать в России.
Наряду с этим турецкий министр призвал к возобновлению безвизового режима между двумя странами.
Ранее СМИ сообщали о том, что 1 декабря Чавушоглу проведет встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Анталье.
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