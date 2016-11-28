Анкара призвала Москву отменить все торговые ограничения

Турецкие власти просят руководство России отменить все ограничения в сфере поставок продовольствия.

«Важно, чтобы были отменены все еще действующие запреты, введенные для ограничения экспорта турецкого продовольствия и сельхозпродукции», - сказал в интервью ТАСС глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Представитель турецких властей также назвал необходимым снятие секторальных ограничений для компаний и предпринимателей, поскольку из-за введенных Москвой санкций они лишились возможности работать в России.

Наряду с этим турецкий министр призвал к возобновлению безвизового режима между двумя странами.

Ранее СМИ сообщали о том, что 1 декабря Чавушоглу проведет встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Анталье.