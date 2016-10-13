Анкара признает «Джебхат ан-Нустру» стопроцентно террористической организацией

Турция поддерживает позицию России в вопросе о том, что умеренная сирийская оппозиция должна отмежеваться от боевиков группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещенная в РФ организация), являющейся стопроцентно террористической организацией. Такое заявление сделал официальный представитель МИД Турции на брифинге в Анкаре.

- Мы считаем «Джебхат ан-Нусру» стопроцентно террористической организацией, — цитирует дипломата РИА «Новости».

Представитель турецкого внешнеполитического ведомства подчеркнул, что ООН составила список террористических организаций, и «Джебхат ан-Нустра» в нем присутствует.

- Мы тоже их признаем и видим в них своих врагов, - заявил представитель МИД Турции, уточнив, что Анкара поддерживает идею организации гуманитарных коридоров в Алеппо.

- Если сейчас в районе Алеппо присутствуют структуры, связанные с указанными в этом списке образованиями, то их нужно отделить от оппозиции и с ними будет выполнено то, что должно быть выполнено. Но очень важно не вешать ярлык террористов на всех подряд, - заявил дипломат.

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