Анкара предложила Киргизии помощь в связи с авиакатастрофой

Власти Турции готовы оказать Киргизии любую помощь после крушения грузового самолета под Бишкеком. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

В телефонном разговоре с главой внешнеполитического ведомства Киргизии Эрланом Абдылдаевым Чавушоглу также выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате авиакатастрофы, сообщает агентство «Экономика сегодня».

Ранее сообщалось, что турецкий самолет упал на дачный поселок расположенный неподалеку от аэропорта Манас. Согласно последним данным погибли 37 человек.

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Места: Турция, СНГ
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