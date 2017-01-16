Анкара предложила Киргизии помощь в связи с авиакатастрофой
Власти Турции готовы оказать Киргизии любую помощь после крушения грузового самолета под Бишкеком. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
В телефонном разговоре с главой внешнеполитического ведомства Киргизии Эрланом Абдылдаевым Чавушоглу также выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате авиакатастрофы, сообщает агентство «Экономика сегодня».
Ранее сообщалось, что турецкий самолет упал на дачный поселок расположенный неподалеку от аэропорта Манас. Согласно последним данным погибли 37 человек.
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