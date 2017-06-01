Анкара отменила запрет на поставки пшеницы из России

Власти Турции сняли ограничения на поставки в страну пшеницы из России. Об этом заявил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.

«С Турцией — все открыто, все хорошо, нас там ждут. Мы будем продолжать сотрудничать на взаимовыгодной основе», - цитирует главу Минсельхоза РИА «Новости».

По словам Ткачева, турецкий зерновой рынок является для России приоритетном. Поставки зерна в страну превышают три миллиона тонн.

Ранее стало известно, что Анкара отказалась от ограничений в отношении российского подсолнечного масла.