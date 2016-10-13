Анкара объявила об отказе от каких-либо переговоров с Асадом

Правительство Турции не ведет и ни при каких обстоятельствах не будет вести переговоров с президентом Сирии Башаром Асадом. Такое заявление сделал министр страны по делам Евросоюза Омер Челик.

- Турция не вела и не будет вести закулисных дипломатических переговоров с Асадом. Сообщения зарубежных СМИ на эту тему не имеют под собой никаких оснований. Контакты с лицом, уничтожающим собственный народ, применяющим против населения авиацию и химическое оружие, занимающим свой пост абсолютно нелегитимно, не представляются возможным, — цитирует Челика РИА «Новости» со ссылкой на агентство Anadolu.

Таким образом министр прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что в ближайшие дни турецкие дипломаты могут отправиться в Дамаск для проведения переговоров с сирийскими властями.

По словам Челика, Турция поддерживает в Сирии оппозиционные группировки. В частности, Свободную сирийскую армию.

- Их поддерживает не только Турция, но и многие союзники Анкары. Наша позиция по данному вопросу однозначна. Турция стремится к созданию в Сирии политической системы, отражающей волю народа. Сирии необходим политический переходный процесс, — подчеркнул Челик.