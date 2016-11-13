Анкара не намерена прислушиваться к заявлениям главы Европарламента

Заявления председателя Европарламента Мартина Шульца не окажут никакого влияния на Турцию. Так глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу прокомментировал недавние заявления Шульца относительно возможности принятия экономических мер в связи с арестами журналистов и оппозиционных политиков в Турции.

"Дня нас не так уж важно, что заявил председатель ЕП. Если у них есть силы, пусть сначала положат конец деятельности Рабочей партии Курдистана в ЕП, а то мы видим, что они или поддерживают РПК, или у них не хватает сил", - сказал глава турецкой дипломатии.

Ранее Шульц заявил, что ЕС может принять в отношении Турции ограничительные меры экономического характера. По мнению главы Европарламента, Анкара перешагнет красную линию, если снова введет смертную казнь, сообщает ТАСС.