Анкара не намерена прислушиваться к заявлениям главы Европарламента

Заявления председателя Европарламента Мартина Шульца не окажут никакого влияния на Турцию. Так глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу прокомментировал недавние заявления Шульца относительно возможности принятия экономических мер в связи с арестами журналистов и оппозиционных политиков в Турции.

"Дня нас не так уж важно, что заявил председатель ЕП. Если у них есть силы, пусть сначала положат конец деятельности Рабочей партии Курдистана в ЕП, а то мы видим, что они или поддерживают РПК, или у них не хватает сил", - сказал глава турецкой дипломатии.

Ранее Шульц заявил, что ЕС может принять в отношении Турции ограничительные меры экономического характера. По мнению главы Европарламента, Анкара перешагнет красную линию, если снова введет смертную казнь, сообщает ТАСС.

Новости по теме
Теги:
Следующая новость В МИД назвали "дипломатической рутиной" контакты Москвы с кандидатами в президенты США

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО