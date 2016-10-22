«Анжи» на выезде крупно обыграл «Томь»
Махачкалинский «Анжи» на выезде со счетом 3:0 обыграл томскую «Томь».
Встреча прошла в рамках 11-го тура российской премьер-лиги. Голы забили Иво Иличевич (дважды) и Бернард Бериша.
«Анжи» поднялся на седьмое место в турнирной таблице, «Томь» - 14-я.
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