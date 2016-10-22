«Анжи» на выезде крупно обыграл «Томь»

Махачкалинский «Анжи» на выезде со счетом 3:0 обыграл томскую «Томь».

Встреча прошла в рамках 11-го тура российской премьер-лиги. Голы забили Иво Иличевич (дважды) и Бернард Бериша.

«Анжи» поднялся на седьмое место в турнирной таблице, «Томь» - 14-я.

Новости по теме
Материал дополняется...
Теги:
Места: Россия
События: футбол
Следующая новость «Черные ящики» разбившегося Ми-8 находятся в хорошем состоянии

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО