«Анжи» уничтожил «Зенит» в Кубке России

Махачкалинский «Анжи» со счетом 4:0 обыграл питерский «Зенит» в рамках 1/8 финала Кубка России.

Встреча состоялась на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Забитыми мячами отметились Шамиль Гасанов (29 минута), Филипп Будковский (62 и 69 минуты) и Бернард Бериша (79 минута), сообщает «Санкт-Петербург.ру».

Таким образом, «Зенит», являясь действующем обладателем Кубка страны, вылетел из розыгрыша.

Махачкалинский «Анжи» разгромил «Зенит» со счетом 4:0 в матче 1/8 финала Кубка России. Таким образом, «Зенит», являющийся действующим обладателем Кубка России, выбыл из борьбы за этот трофей.

Встреча состоялась на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Забитыми мячами отметились Шамиль Гасанов (29 минута), Филипп Будковский (62 и 69 минуты) и Бернард Бериша (79 минута).

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