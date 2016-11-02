Анисимов стал лучшим бомбардиром НХЛ в этом сезоне

Домашний матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги закончился победой команды «Чикаго», обыгравшей «Калгари» с разгромным счетом 5:1.

На 48-минуте матча российский форвард Артем Анисимов забросил победную шайбу в ворота Калгари, став третьей звездой встречи. Кроме того в игре отличились Артемий Панарин, Патрик Кейн, Тайлер Мотте и Никлас Ялмарссон.

Российский форвард провел 10 матчей, в которых набрал 13 очков, возглавив, таким образом, список бомбардиров НХЛ. В списке снайперов Анисимов разделил первое место со Стивеном Стэмкосом из «Тампа-Бэй». Об этом сообщает ТАСС.