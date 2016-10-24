Ангола опередила Россию и Саудовскую Аравию по объемам поставок нефти в Китай

Объем импорта нефти из Анголы в Китай увеличился в сентябре на 46 процентов и достиг рекордного показателя 4,19 миллиона тонн.

Таким образом, Ангола опередила Россию и Саудовскую Аравию и вышла на первое место по объемам поставки «черного золота» в КНР, - сообщают «Вести» со ссылкой на Главное таможенное управление Китая.

Рекордных объемов поставки нефти в Поднебесную достиг также Ирак – 4,07 миллиона тонн, что на 58 процентов больше, чем ранее.

Россия занимает в списке поставщиков Китая лишь третье место – 3,96 миллиона тонн, а Саудовская Аравия – четвертое (3,8 миллиона тонн).

Всего же в сентябре Китай закупил 33,06 миллиона тонн нефти, при этом правительство страны значительно увеличило закупки в Австралии (на 387 процентов), Бразилии (133 процента) и Индонезии (86,7 процента).

В период с января по сентябрь 2016 года Саудовская Аравия поставила в Китай 38,75 миллиона тонн нефти, Россия – 38,1 миллиона тонн, Ангола – 34,4 миллиона тонн.