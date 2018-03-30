ЕГЭ по английскому языку станет обязательным

В 2022 году Единый госэкзамен по английскому языку может стать обязательным, но при этом он будет несколько упрощен.

По словам главы Федерального института педагогических измерений Оксаны Решетниковой, выпускникам будут предлагаться тексты о России, а не научно-популярные, которые содержатся в экзаменационных заданиях сегодня.

Кроме того, планируется исключить письмо и эссе, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на «Известия».