ЕГЭ по английскому языку станет обязательным

В 2022 году Единый госэкзамен по английскому языку может стать обязательным, но при этом он будет несколько упрощен.

По словам главы Федерального института педагогических измерений Оксаны Решетниковой, выпускникам будут предлагаться тексты о России, а не научно-популярные, которые содержатся в экзаменационных заданиях сегодня.

Кроме того, планируется исключить письмо и эссе, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на «Известия».

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