Английскому вратарю грозит дисквалификация за перекус во время матча

Вратарю британской футбольной команды «Саттон Юнайтед» Уэйну Шоу грозит дисквалификация за неумеренный аппетит – во время матча 1/8 финала Кубка Англии он съел пирог.

Соответствующее видео уже облетело интернет и вызвало заметный резонанс среди любителей футбола. Однако вратарь может пострадать не за свои гастрономические пристрастия, поскольку ел, находясь на скамейке запасных. Дело в том, что букмекеры принимали ставки на то, что он будет есть в ходе игры, пишет «Российская газета» со ссылкой на британские СМИ.

Сам Шоу заявил, что о намерении перекусить рассказал друзьям, так как в течение дня ему не удалось поесть. При этом он уверяет, что сам ставок не делал. Вратарь также усомнился, что кто-то из друзей или болельщиков смог заработать на его поступке.

В соответствии с правилами Федерации футбольной Англии, игроки не имеют права делать ставки лично, разглашать инсайдерские данные или консультировать других лиц о соревнованиях, в которых участвуют.

Издание отмечает, что ставки на Шоу принимала букмекерская контора у которой был однодневный контракт с командой.

Новости по теме
Теги:
События: футбол, спорт
Следующая новость Россия потратит на закупку оружия полтора триллиона рублей

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО