Английскому вратарю грозит дисквалификация за перекус во время матча

Вратарю британской футбольной команды «Саттон Юнайтед» Уэйну Шоу грозит дисквалификация за неумеренный аппетит – во время матча 1/8 финала Кубка Англии он съел пирог.

Соответствующее видео уже облетело интернет и вызвало заметный резонанс среди любителей футбола. Однако вратарь может пострадать не за свои гастрономические пристрастия, поскольку ел, находясь на скамейке запасных. Дело в том, что букмекеры принимали ставки на то, что он будет есть в ходе игры, пишет «Российская газета» со ссылкой на британские СМИ.

Сам Шоу заявил, что о намерении перекусить рассказал друзьям, так как в течение дня ему не удалось поесть. При этом он уверяет, что сам ставок не делал. Вратарь также усомнился, что кто-то из друзей или болельщиков смог заработать на его поступке.

В соответствии с правилами Федерации футбольной Англии, игроки не имеют права делать ставки лично, разглашать инсайдерские данные или консультировать других лиц о соревнованиях, в которых участвуют.

Издание отмечает, что ставки на Шоу принимала букмекерская контора у которой был однодневный контракт с командой.