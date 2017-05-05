Английский язык теряет значимость в Европе
Английский язык теряет свою значимость в Европе, считает глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
По его мнению, это происходит медленно, но верно.
«К тому же в воскресенье у нас, во Франции, выборы, и я хотел бы, чтобы они поняли, что я говорю о Европе и народе», — цитирует RT слова Юнкера.
Ранее президент Украины Петр Порошенко призвал украинцев изучать английский язык, чтобы быстрее интегрироваться в Европу.
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