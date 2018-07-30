Англия хочет перенять у Катара право проведения ЧМ-2022
Бывший глава Английской футбольной ассоциации Дэвид Трисман предложил Международной федерации футбола (ФИФА) рассмотреть кандидатуру Англии в случае лишения права Катара на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года.
Накануне газета британские СМИ сообщили о том, что в Катаре прибегали к помощи PR-фирм и агентов ЦРУ для дискредитации заявок других стран на проведение чемпионата.
ФИФА проводила расследование на протяжении двух лет, в результате чего все обвинения были сняты, однако не все детали еще решены, отмечает «Ридус».
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