В Англии судят вратаря, съевшего бутерброд во время матча

Суд Великобритании рассмотрит дело вратаря футбольной команды «Саттон Юнайтед» Уэйна Шоу, который съел бутерброд в ходе матча с лондонским «Арсеналом».

Как пишет «Росбалт», голкипер обвиняется в том, что эти действия Шоу повлияли на рынок ставок во время встречи команд.

Вратарь, весивший 125 килограммов, на 83-й минуте матча решил перекусить на скамейке запасных. Сообщается, что на матч принимались ставки с коэффициентом 9.0. СМИ считают, что Шоу знал об этом и помог друзьям заработать. Сам же вратарь объясняет, что сделал это ради шутки.

Однако после инцидента клуб разорвал с ним контракт. Шоу может быть дисквалифицирован и, вероятно, понесет денежный штраф.

Ранее сеть известных в стране супермаркетов предложила футболисту вакансию дегустатора пирогов.