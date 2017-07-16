В Англии судят вратаря, съевшего бутерброд во время матча
Суд Великобритании рассмотрит дело вратаря футбольной команды «Саттон Юнайтед» Уэйна Шоу, который съел бутерброд в ходе матча с лондонским «Арсеналом».
Как пишет «Росбалт», голкипер обвиняется в том, что эти действия Шоу повлияли на рынок ставок во время встречи команд.
Вратарь, весивший 125 килограммов, на 83-й минуте матча решил перекусить на скамейке запасных. Сообщается, что на матч принимались ставки с коэффициентом 9.0. СМИ считают, что Шоу знал об этом и помог друзьям заработать. Сам же вратарь объясняет, что сделал это ради шутки.
Однако после инцидента клуб разорвал с ним контракт. Шоу может быть дисквалифицирован и, вероятно, понесет денежный штраф.
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