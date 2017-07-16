В Англии судят вратаря, съевшего бутерброд во время матча

Суд Великобритании рассмотрит дело вратаря футбольной команды «Саттон Юнайтед» Уэйна Шоу, который съел бутерброд в ходе матча с лондонским «Арсеналом».

Как пишет «Росбалт», голкипер обвиняется в том, что эти действия Шоу повлияли на рынок ставок во время встречи команд.

Вратарь, весивший 125 килограммов, на 83-й минуте матча решил перекусить на скамейке запасных. Сообщается, что на матч принимались ставки с коэффициентом 9.0. СМИ считают, что Шоу знал об этом и помог друзьям заработать. Сам же вратарь объясняет, что сделал это ради шутки.

Однако после инцидента клуб разорвал с ним контракт. Шоу может быть дисквалифицирован и, вероятно, понесет денежный штраф.

Ранее сеть известных в стране супермаркетов предложила футболисту вакансию дегустатора пирогов.

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Дональд Трамп нанял еще одного адвоката по делу о вмешательстве России

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО