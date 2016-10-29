В Англии сгорел самый старый отель

Самый старый отель в Англии - Royal Clarence - уничтожен в результате сильнейшего пожара. Огонь уже вторые сутки бушует в центральной части города Эксетер.

Пожар в городе начался в 5 часов утра в пятницу во время выполнения работ по модернизации помещений, расположенных над галереей изящных искусств Castle Fine Art. Затем пламя перебросилось на соседнее здание бывшего постоялого двора XVIII века Well House Tavern, где в последние годы располагалось кафе.

Оттуда через крышу огонь перешел на здание отеля, выходившего фасадом на соборную площадь и являвшегося одним из главных архитектурных достопримечательностей древнего города, сообщает ТАСС.