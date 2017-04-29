В Англии полицейские нашли наркотики в детских подгузниках

В английском городе Бристоль полиция обнаружила кокаин в детских подгузниках.

Как сообщает Life, в одном из полуразрушенных домов города рядом с детьми в возрасте от нескольких месяцев до пяти лет полиция лежали подгузники и пеленки, в которых были спрятаны наркотики.

Точное количество детей, обнаруженных в неблагополучном доме, не называется. Родители малышей арестованы. Детей временно разместили в семье друзей задержанных родителей.