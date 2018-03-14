Ангелу Меркель переизбрали канцлером ФРГ

Ангела Меркель в четвертый раз возглавила правительство Германии.

В ходе голосования в Бундестаге ее кандидатура набрала 364 из 688 действительных голосов.

Христианско-демократический союз (ХДС), который возглавляет Меркель, Христианско-социальный союз (ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) под руководством Хорста Зеехофера и Олафа Шольца соответственно, несколькими днями ранее подписали коалиционное соглашение. Оно станет основой для политического курса немецкого правительства на следующие четыре года, сообщает НСН со ссылкой на российские СМИ.