Ангелу Меркель переизбрали канцлером ФРГ
Ангела Меркель в четвертый раз возглавила правительство Германии.
В ходе голосования в Бундестаге ее кандидатура набрала 364 из 688 действительных голосов.
Христианско-демократический союз (ХДС), который возглавляет Меркель, Христианско-социальный союз (ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) под руководством Хорста Зеехофера и Олафа Шольца соответственно, несколькими днями ранее подписали коалиционное соглашение. Оно станет основой для политического курса немецкого правительства на следующие четыре года, сообщает НСН со ссылкой на российские СМИ.
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