Ангелу Меркель освистали в Дрездене

Криками «Долой!» и громким свистом встретили жители Дрездена канцлера ФРГ Ангелу Меркель. Так они выразили недовольство действиями немецких властей.

Канцлер Германии прибыла в саксонскую столицу на торжества по случаю Дня немецкого единства. Он приурочен к дате воссоединения Восточной и Западной Германии в 1990 году, сообщает "ТВ Центр".

Кричали и свистели в основном сторонники антиисламского движения "Пегида". Полицейским пришлось оттеснить демонстрантов для прохода приглашенных на торжество гостей.