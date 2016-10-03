Ангелу Меркель освистали в Дрездене
Криками «Долой!» и громким свистом встретили жители Дрездена канцлера ФРГ Ангелу Меркель. Так они выразили недовольство действиями немецких властей.
Канцлер Германии прибыла в саксонскую столицу на торжества по случаю Дня немецкого единства. Он приурочен к дате воссоединения Восточной и Западной Германии в 1990 году, сообщает "ТВ Центр".
Кричали и свистели в основном сторонники антиисламского движения "Пегида". Полицейским пришлось оттеснить демонстрантов для прохода приглашенных на торжество гостей.
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