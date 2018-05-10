Ангела Меркель призвала Европу не полагаться на США
Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Европейский союз перестать полагаться на США.
По ее словам, США более не могут защищать Европу, поэтому необходимо взять судьбу в свои руки.
Ранее также Франция и Великобритания выразили сожаление о решении США выйти из соглашения по Ирану, достигнутого шестеркой международных посредников, сообщает «РИА Новости».
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